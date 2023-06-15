عدد الحكام الذي سيديرون مباريات الدوري في غزة

غزة / مؤمن الكحلوت:

كشف المهندس محمد زكريا الأغا عضو اتحاد كرة القدم ورئيس لجنة الحكام في غزة النقاب، عن جاهزية حوالي 60 حكماً لخوض اختبارات بدنية وفنية، تمهيداً لإدارة مباريات بطولات الموسم القادم.

وقال الأغا، أن ورشات العمل مستمرة حتي انطلاق الموسم الكروي وتشمل الحكام ومُقيميهم، والتي تأتي في إطار حرص الاتحاد للاستعداد الجيد للموسم الجديد، مُشيراً إلى أن اللجنة تسعى لتعزيز الايجابيات وتقليل السلبيات والأخطاء السابقة .

وأضاف الأغا، أن الورشات والدورات المنتظرة تحمل أهمية كبيرة للحكام للوقوف على كافة التطورات والتعديلات الخاصة بالتحكيم، من أجل الخروج بموسم تحكيمي مميز.

وأعلن الأغا عن عودة الحكم الدولي خالد الشيخ خليل، ليتواجد رفقة زملائه في الموسم الجديد، بعد حل كافة الخلافات السابقة، متمنياً أن يكون إضافة مهمة مع زملائه.

وأشار الأغا، إلى أن الاتحاد مستمر في تنظيم دورات للحكام المستجدين، وسيظهر عدد من الحكام الجدد في ادارة دوري الدرجة الثالثة والثانية تدريجيا .

وأكد الأغا، أن مبدأ الثواب والعقاب سيكون حاضراً بحق الحكام في الموسم القادم، كما كان السابق وسيكون أكثر تشديداً في الموسم القادم.