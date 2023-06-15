طلبة بيرزيت يؤكدون تعرضهم للتعذيب الشديد داخل سجون السلطة

تعرض طلاب جامعة بيرزيت إلى التعذيب الشديد في سجون أجهزة السلطة، والتهديد في حال اعترفوا بذلك أمام القاضي.

وأكد طلاب الجامعة المختطفين لدى مخابرات السلطة في رام الله، يحيى قاسم، وعبد الغني فارس، وعبد الله أبو قياص، أنهم تعرضوا للتعذيب الشديد خلال محاكمتهم.

وظهرت آثار التعريض عليهم خلال المحاكمة، وأوضحوا أنهم تلقوا تهديدات من قبل أجهزة السلطة في حال اعترافهم للقاضي.

وعقدت الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت أمس الأربعاء، مؤتمرا صحفيا، الكتلة رفضا لاعتقال الأجهزة الأمنية لأعضاء مؤتمر مجلس الطلبة الطالبين يحيى فرح وعبد الغني فارس.

وطالبت الكتلة أجهزة السلطة بكف أيديها عن الشباب الحر والإفراج عن الأحرار من زنازينها، مؤكدة أن الاعتقال لن يفت في عضدها ولن ينال من عزيمتها في الجامعة.

وقالت إننا نقف استنكارا لاختطاف أجهزة السلطة عددا من زملائكم وأعضاء مؤتمر مجلس الطلبة لا لشيء إلا لوطنيهم وانتمائهم، والأولى أن تكون وقفتنا أن تكون وقفتنا اليوم ضد ممارسات الاحتلال المجحفة ضد أسرانا ومقدساتنا.

ووجهت رسالة لأجهزة أمن السلطة: "كفوا أيديكم عن الشباب الحر وصوبوا سهامكم نحو كل عميل ومحتل، فبوصلة المقاومة واضحة، والعمل النقابي ليس جريمة يحاسب عليها الطلبة".

وأضافت: "أفرجوا عن الأحرار من زنازينكم، أفرجوا عن يحيى فرح وعبد الغني فارس وعبد الله أبو قياص، ولا تكونوا يدا للاحتلال تنكل بنا، فإن معركتنا مع الاحتلال فقط".

ودعت إدارة جامعة بيرزيت أن تكون الحاضنة الأقوى لطلبتها وأبنائها وموظفيها، وأن تقول لا للظلم كما عودتنا.

وتابعت: "بيرزيت صوتنا الباقي والقوي ومنبر الحركات والديمقراطية، فكوني الحاضنة لطارق علي الموظف في الجامعة والمختطف لدة أجهزة السلطة دون استنكار أو تحرك".

وأشارت إلى أن اعتقالات أجهزة السلطة تهدف لترهيب جموع الطلبة وضرب الوحدة في جامعة الشهداء، داعية جماهير بيرزيت لأوسع مشاركة في الوقوف ضد الاعتقال السياسي وممارسات أجهزة السلطة القمعية.

وشددت "لن ترهبنا اعتقالاتكم ولن تكسر عزيمتنا ملاحقاتكم، ولا شيء يثنينا عن طريقنا الذي ارتضيناه".

وتواصل أجهزة السلطة انتهاكاتها بحق المواطنين في الضفة الغربية، حيث لا زالت تعتقل عشرات المواطنين على خلفية توجهاتهم السياسية، وبالرغم من صدور قرارات قضائية تقضي بالإفراج عنهم.

المصدر / فلسطين أون لاين