جماهير غفيرة بنابلس تُشيّع الشهيد خليل أنيس

شيّعت جماهير فلسطينية غفيرة، اليوم الخميس، جثمان الشهيد خليل أنيس (20 عامًا)، في مدينة نابلس والذي استُشهد فجر اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا بمشاركة عدد من ممثلي الفعاليات الفصائلية والشعبية، صوب دوار الشهداء وسط المدينة، قبل أن يُنقل جثمان الشهيد إلى مخيم عين بيت الماء، حيث أُلقيت نظرة الوداع الأخيرة عليه بمنزل عائلته.

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وأدى المشاركون صلاة الجنازة على الشهيد أنيس، ثم وُورى جثمانه الثرى في مقبرة المخيم.

وارتقى الشهيد أنيس متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الحي في منطقة الرأس، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس، فيما أُصيب نحو 337 بجراح واختناق.

















المصدر / فلسطين أون لاين