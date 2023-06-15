وظيفة شاغرة في مؤسسة الإغاثة الإسلامية فرنسا SIF

إعلان توظيف صادر عن مؤسسة الإغاثة الإسلامية فرنسا SIF تعلن فيه عن وظيفة شاغرة بقطاع غزة وفقًا لما يلي:

- المسمى الوظيفي : موظف مالي Finance Officer

- الموقع: قطاع غزة

- المدة: سنة واحدة (قابلة للتجديد)

- تاريخ البدء: في أقرب وقت ممكن

مهام الوظيفة

- المشاركة في ضمان الحفاظ على جميع السجلات المحاسبية والوثائق الداعمة لجميع المعاملات المالية بترتيب منتظم (مادي وإلكتروني) وفي حالة آمنة ومأمونة في عهدة المنظمة.

- إجراء عمليات تدقيق منتظمة للمشاريع والشركاء.

- ضمان الامتثال المالي من خلال فحص تدقيق التقارير المالية من الشريك وتقديم ملاحظات مكتوبة إلى مدير المشروع ذي الصلة.

- دعم تقييم القدرة المالية والإدارية للشركاء، وتقديم الدعم في تحديد احتياجات التدريب وإمكانات التنمية في مجال الإدارة المالية / الإدارية ، والإجراءات ، والإبلاغ والعمليات الأخرى ذات الصلة.

- العمل عن كثب مع المحاسبين وموظفي البرنامج والتمويل بشأن تقارير المانحين ، والمسؤولين عن دقة التقارير المالية للشركاء كجزء من التقرير الموحد.

- التواصل بشكل متكرر مع البرنامج والمدير المباشر للتأكد من أنّ جميع من يحتاجون إلى مشاركة المعلومات على دراية جيدة.

- التنسيق مع مديري المشاريع فيما يتعلق بامتثال أرصدة مراقبة الميزانية وإغلاق المنح.

- المشاركة في تزويد SIF بتقارير مالية كاملة ودقيقة وفي الوقت المناسب كما هو مطلوب لجميع المشاريع المنفذة في المكتب بالأشكال المطلوبة.

- الإشراف على وظائف المحاسبة والمالية اليومية بما في ذلك تسجيل المعاملات في الوقت المناسب ، وإدارة النقد ، والخدمات المصرفية ، وكشوف المرتبات ، والمخزون ، والذمم المدينة ، والذمم الدائنة.

- المساعدة في الحفاظ على السيطرة الفعالة على النقد والبنوك (تأكد من تسوية النقد المتوفر والبنك مع السجلات المحاسبية).

- المساهمة في تقديم تقارير مالية ربع سنوية وعند الاقتضاء إلى مدير المالية الوطنية مع الوثائق الداعمة.

- مساعدة ودعم المدير المالي الوطني في ضمان تلبية النفقات الميدانية لمعيار SIF والبقاء ضمن الخطط والميزانيات المعتمدة ، من خلال ربط المصروفات بالمشروع المحدد ، وبند الميزانية والنشاط ، والإشارة إلى أي إنفاق زائد و / أو نقص في الإنفاق.

- التعاون مع المدير المالي الوطني لتحليل وتطوير طلب توقعات الخزينة النقدية.

- مساعدة ودعم المدير المالي الوطني في إعداد الميزانيات لمقترحات المشاريع وميزانيات المكاتب السنوية.

- التحقق من عرض المجلدات في حالة عمليات التدقيق الميداني ، من خلال دعم المدير المالي الوطني في إعداد المستندات والمعلومات التي يطلبها المدققون ومراجعة التقرير المالي.

- مساعدة ودعم المدير المالي الوطني في الإغلاق نصف السنوي والسنوي.

- مساعدة المدير المالي الوطني في ضمان الامتثال الكامل لمتطلبات قانون الضرائب المحلية.

- المشاركة في تتبع جميع عمليات الشراء حتى التسليم والقبول والدفع ، والمتابعة مع الأقسام الطالبة بشأن طلبات الشراء الخاصة بهم ، والتأكد من تلبية جميع المتطلبات.

- الحفاظ على قوائم جرد محدثة لعناصر مكتبية وأصول SIF في قطاع غزة.

- إدارة المراقبة التعاقدية (الإجازة ، وتقييم الأداء ، ونهاية فترات التجربة ، وبناء القدرات ، وما إلى ذلك) للموظفين الذين يديرهم.

- أداء المهام الأخرى التي قد يتم تعيينها.

المؤهلات والخبرات

- درجة البكالوريوس من جامعة معتمدة في المحاسبة أو المالية أو مجال ذي صلة.

- خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في وظيفة مماثلة.

- الخبرة في الإدارة التشاركية والالتزام بها والحفاظ على بيئة داعمة ومفتوحة لضمان نقل المعرفة وتطوير جميع الموظفين.

- خبرة قوية في العمل مع برامج الكمبيوتر المستندة إلى Windows وأنظمة المحاسبة الحديثة.

- تحمل ضغط العمل مع القدرة على تعدد المهام.

- التواصل الجيد بين الأشخاص ، ومهارات التفاوض والتحليل.

- القدرة على بناء وتحفيز الفرق والأفراد لتحقيق الأهداف والغايات المحددة.

- اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة ممتازة.

- القدرة على السفر بشكل متكرر وتحت متطلبات السفر الخاصة بالمهمة.

- مزايا شخصية : التواضع والمرونة ، وفرض الاقتراح والمبادرة ، والقدرة على تحديد الأولويات ، والشعور بالمسؤوليات ومهارات التنسيق ، ومهارات التعامل مع الآخرين ، والصبر والاستعداد للاستماع إلى الناس ، والنهج المنفتح والجماعي ، والدافع الإنساني القوي.

طريقة التسجيل

يُطلب من المرشحين المهتمين إرسال ما يلي: ( سيرتهم الذاتية - خطاب تحفيز - مرجعين مهنيين لآخر صاحب عمل مع معلومات جهات الاتصال الخاصة بهم).

- يجب إرسال جميع المستندات المذكورة أعلاه على عنوان البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

- ينتهى التسجيل بتاريخ 19/6/2023

- سيتم اختيار المرشحين الذين يمتلكون الخبرات ذات الصلة فقط.