وظيفة شاغرة في مؤسسة الإغاثة الإسلامية فرنسا SIF

إعلان توظيف صادر عن مؤسسة الإغاثة الإسلامية فرنسا SIF تعلن فيه عن وظيفة شاغرة بقطاع غزة وفقًا لما يلي:
- المسمى الوظيفي : موظف مالي Finance Officer
- الموقع: قطاع غزة
- المدة: سنة واحدة (قابلة للتجديد)
- تاريخ البدء: في أقرب وقت ممكن
مهام الوظيفة
- المشاركة في ضمان الحفاظ على جميع السجلات المحاسبية والوثائق الداعمة لجميع المعاملات المالية بترتيب منتظم (مادي وإلكتروني) وفي حالة آمنة ومأمونة في عهدة المنظمة.
- إجراء عمليات تدقيق منتظمة للمشاريع والشركاء.
- ضمان الامتثال المالي من خلال فحص تدقيق التقارير المالية من الشريك وتقديم ملاحظات مكتوبة إلى مدير المشروع ذي الصلة.
- دعم تقييم القدرة المالية والإدارية للشركاء، وتقديم الدعم في تحديد احتياجات التدريب وإمكانات التنمية في مجال الإدارة المالية / الإدارية ، والإجراءات ، والإبلاغ والعمليات الأخرى ذات الصلة.
- العمل عن كثب مع المحاسبين وموظفي البرنامج والتمويل بشأن تقارير المانحين ، والمسؤولين عن دقة التقارير المالية للشركاء كجزء من التقرير الموحد.
- التواصل بشكل متكرر مع البرنامج والمدير المباشر للتأكد من أنّ جميع من يحتاجون إلى مشاركة المعلومات على دراية جيدة.
- التنسيق مع مديري المشاريع فيما يتعلق بامتثال أرصدة مراقبة الميزانية وإغلاق المنح.
- المشاركة في تزويد SIF بتقارير مالية كاملة ودقيقة وفي الوقت المناسب كما هو مطلوب لجميع المشاريع المنفذة في المكتب بالأشكال المطلوبة.
- الإشراف على وظائف المحاسبة والمالية اليومية بما في ذلك تسجيل المعاملات في الوقت المناسب ، وإدارة النقد ، والخدمات المصرفية ، وكشوف المرتبات ، والمخزون ، والذمم المدينة ، والذمم الدائنة.
- المساعدة في الحفاظ على السيطرة الفعالة على النقد والبنوك (تأكد من تسوية النقد المتوفر والبنك مع السجلات المحاسبية).
- المساهمة في تقديم تقارير مالية ربع سنوية وعند الاقتضاء إلى مدير المالية الوطنية مع الوثائق الداعمة.
- مساعدة ودعم المدير المالي الوطني في ضمان تلبية النفقات الميدانية لمعيار SIF والبقاء ضمن الخطط والميزانيات المعتمدة ، من خلال ربط المصروفات بالمشروع المحدد ، وبند الميزانية والنشاط ، والإشارة إلى أي إنفاق زائد و / أو نقص في الإنفاق.
- التعاون مع المدير المالي الوطني لتحليل وتطوير طلب توقعات الخزينة النقدية.
- مساعدة ودعم المدير المالي الوطني في إعداد الميزانيات لمقترحات المشاريع وميزانيات المكاتب السنوية.
- التحقق من عرض المجلدات في حالة عمليات التدقيق الميداني ، من خلال دعم المدير المالي الوطني في إعداد المستندات والمعلومات التي يطلبها المدققون ومراجعة التقرير المالي.
- مساعدة ودعم المدير المالي الوطني في الإغلاق نصف السنوي والسنوي.
- مساعدة المدير المالي الوطني في ضمان الامتثال الكامل لمتطلبات قانون الضرائب المحلية.
- المشاركة في تتبع جميع عمليات الشراء حتى التسليم والقبول والدفع ، والمتابعة مع الأقسام الطالبة بشأن طلبات الشراء الخاصة بهم ، والتأكد من تلبية جميع المتطلبات.
- الحفاظ على قوائم جرد محدثة لعناصر مكتبية وأصول SIF في قطاع غزة.
- إدارة المراقبة التعاقدية (الإجازة ، وتقييم الأداء ، ونهاية فترات التجربة ، وبناء القدرات ، وما إلى ذلك) للموظفين الذين يديرهم.
- أداء المهام الأخرى التي قد يتم تعيينها.
المؤهلات والخبرات
- درجة البكالوريوس من جامعة معتمدة في المحاسبة أو المالية أو مجال ذي صلة.
- خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في وظيفة مماثلة.
- الخبرة في الإدارة التشاركية والالتزام بها والحفاظ على بيئة داعمة ومفتوحة لضمان نقل المعرفة وتطوير جميع الموظفين.
- خبرة قوية في العمل مع برامج الكمبيوتر المستندة إلى Windows وأنظمة المحاسبة الحديثة.
- تحمل ضغط العمل مع القدرة على تعدد المهام.
- التواصل الجيد بين الأشخاص ، ومهارات التفاوض والتحليل.
- القدرة على بناء وتحفيز الفرق والأفراد لتحقيق الأهداف والغايات المحددة.
- اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة ممتازة.
- القدرة على السفر بشكل متكرر وتحت متطلبات السفر الخاصة بالمهمة.
- مزايا شخصية : التواضع والمرونة ، وفرض الاقتراح والمبادرة ، والقدرة على تحديد الأولويات ، والشعور بالمسؤوليات ومهارات التنسيق ، ومهارات التعامل مع الآخرين ، والصبر والاستعداد للاستماع إلى الناس ، والنهج المنفتح والجماعي ، والدافع الإنساني القوي.
طريقة التسجيل
يُطلب من المرشحين المهتمين إرسال ما يلي: ( سيرتهم الذاتية - خطاب تحفيز - مرجعين مهنيين لآخر صاحب عمل مع معلومات جهات الاتصال الخاصة بهم).
- يجب إرسال جميع المستندات المذكورة أعلاه على عنوان البريد الإلكتروني التالي:
- ينتهى التسجيل بتاريخ 19/6/2023
- سيتم اختيار المرشحين الذين يمتلكون الخبرات ذات الصلة فقط.