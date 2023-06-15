الاحتلال يهدم منزلًا في بيت لحم وخيامًا سكنية في الأغوار

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلًا في بيت جالا غرب بيت لحم.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال منطقة بئر عونة، وهدمت منزل المواطن ماهر رزق زرينة، بحجة عدم الترخيص.

ويتكون المنزل من طابق واحد، والذي تبلغ مساحته 150 مترًا مربعًا، كما هذه المرة الخامسة التي يهدم فيها الاحتلال منازل لعائلة زرينة في الموقع ذاته.

وفي الأغوار الشمالية، داهمت قوات الاحتلال خربة أم الجمال وشرعت بتفكيك بركسات وخيام سكنية، ومنعت المواطنين من الوصول إلى المنطقة.

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ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" 3713 انتهاكًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلتَين، خلال شهر أيار/ مايو الماضي.

وواصلت قوات الاحتلال أعمالها الاستيطانية، وبلغت عدد الأنشطة الاستيطانية (20) نشاطًا، تنوّعت ما بين مصادرة وتجريف أراضٍ وشقّ طرق والمصادقة على بناء وحدات استيطانية، فيما جرى توثيق ارتكاب المستوطنين (101) اعتداء، وفق التقرير.

ودمّرت قوات الاحتلال والمستوطنون ممتلكات الفلسطينيين من محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها، بعدد (112) منشأة، وصادرت (29) من الممتلكات الخاصة بالمواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين