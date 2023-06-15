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وتزداد إصرارًا

الناشط صبحة: المقاومة في الضفة تحقق إنجازات مستمرة

15 يونيو 2023 . الساعة 11:53 بتوقيت القدس
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الناشط والأسير المحرر محمد صبحة

قال الناشط والأسير المحرر محمد صبحة، إنّ المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية تُحقّق في الفترة الأخيرة، إنجازات مستمرة في وجه الاحتلال الإسرائيلي، وتزداد قوةً وصلابةً وإصرارًا.
 
وأوضح صبحة أنّ الاحتلال بات يقف عاجزًا أمام تحقيق أهداف اقتحاماته للمخيمات الفلسطينية، مضيفًا: "إنّ المقاومة تُحقّق نجاحات في الحفاظ على نفسها".

وأشار إلى أنه في الأيام الأخيرة تجسّدت هذه النجاحات في مخيمات عدة بالضفة الغربية، منها مخيم نور شمس بطولكرم، ومخيم بلاطة بنابلس، وبلدة يعبد في جنين.

وذكر أنّ الاحتلال فشل خلال اليومين الماضيين في الوصول إلى مبتغاه من اقتحاماته المتكررة ومداهماته الواسعة، عقب تنفيذ عملية إطلاق نار صوب مركبة إسرائيلية في يعبد ووقوع إصابات.

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ونعت حركة حماس المجاهد خليل يحيى أنيس (20 عامًا) من مخيم العين، الذي ارتقى في اشتباكٍ مسلح مع قوات الاحتلال في نابلس، قبيل تفجير منزل عائلة الأسير المجاهد أسامة الطويل مُنفّذ عملية "شافي شمرون" البطولية.

وأشادت الحركة بأبطال نابلس الذين تصدوا لاقتحام الاحتلال الهمجي، مؤكدة أنّ مقاومة شعبنا مستمرة، وأنّ سياسة هدم منازل المقاومين وعائلاتهم، سياسة فاشلة لن ترهب شعبنا ومقاومينا.

وشدّدت على أنّ شعبنا سيبقى على العهد حتى دحر الاحتلال، وتحرير القدس وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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