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"قبائل البادية" يستنكر هدم الاحتلال منازل المواطنين في النقب

15 يونيو 2023 . الساعة 10:10 بتوقيت القدس
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مهرجان لاتحاد القبائل البدوية في قطاع غزة- أرشيف

استنكر تجمع قبائل البادية في قطاع غزة، اليوم الخميس، استمرار سياسة الاحتلال الإسرائيلي في تفريغ النقب من أهله، وتشريدهم، والتي كان آخرها اقدام اليات الاحتلال على هدم منازل المواطنين في عرعرة النقب، وفي سعوة الأطرش، وتشريد أصحابها.

وقال محمود أبو غياض المتحدث باسم التجمع، في بيان صحفي: إن "جرافات وآليات الاحتلال هدمت هذا الأسبوع 5 مساكن تعود لعائلة الغول في ضواحي قرية عرعرة النقب، وأبقت أصحابها، كبارا وصغارا، في العراء دون سقف أو مأوى على الرغم من أجواء الحر الشديد، وعادت أمس الأربعاء لتهدم منزل أحد المواطنين في "سعوة الأطرش".

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وأوضح أن هذه البيوت تم هدمها للمرة الثانية على التوالي، إذ أنها هُدمت قبل أربعة أشهر وتحديدًا شهر شباط/ فبراير الماضي، مطالباً وسائل الإعلام المحلية والإقليمية بتسليط الضوء على ما يجري في النقب، من إجراءات الهدم والتهجير التي تنتهجها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بحق المواطنين العزل، حيث جرى توزيع أكثر من 1500 أمر هدم في النقب منذ مطلع العام الحالي.

وأكد أبوغياض أن هذه السياسة لن تفلح في اقتلاع أصحاب الأرض الأصليين من جذورهم، وستتحطم على إرادة شعبنا وتمسكه بأرضه وحقوقه، مطالباً في الوقت نفسه المكونات السياسية في الداخل الفلسطيني بالتوحد في مواجهة هذه السياسات والتصدي لها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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