قوات القمع تقتحم قسم (3) في سجن "نفحة"

اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، قسم (3) في سجن نفحة.

وأفاد نادي الأسير، في بيان صحفي، اليوم الخميس، قوات القمع في سجن نفحة اقتحم القسم (3) الذي يقبع في 110 من الأسرى، وتشرع بعمليات تفتيش وسط حالة من التوتر.

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ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو أربعة آلاف و600 أسير، من بينهم 31 امرأة، و172 طفلاً، و682 معتقلاً إداريًا، و500 أسير مريض، و551 أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، إضافة، إلى 214 أسيراً مضى على اعتقالهم 20 عامًا أو أكثر، وفقًا لهيئة شؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين