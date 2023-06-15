فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قوات القمع تقتحم قسم (3) في سجن "نفحة"

تفاصيل قرار "العمل الحكومي" بشحن العدادات الذكية لمستفيدي الشؤون الاجتماعية

وزارة الأسرى: هدم الاحتلال منزل الأسير الطويل سلوك إرهابي

التعليم العالي يُعلن عن إطلاق مسابقة التميز التقني 2023

والدة الأسير الطويل: الاحتلال لم يفُت عزيمتنا فهدم بيتنا

"المرور": 3 إصابات في 8 حوادث سـير خلال الـ 24 ساعة الماضية

"حماس" تزفُّ الشهيد خليل أنيس وتؤكد أنّ سياسة هدم منازل المقاومين لن توقف المقاومة

رحلة تغيير في الخليل تنفض غبار الهجر عن متجر قديم

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"ويؤدون طقوسًا تلمودية

(إسرائيل) تستثمر الجريمة للسيطرة على فلسطينيي الداخل

تفاصيل قرار "العمل الحكومي" بشحن العدادات الذكية لمستفيدي الشؤون الاجتماعية

15 يونيو 2023 . الساعة 10:07 بتوقيت القدس
...

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف، اليوم الخميس، إن لجنة متابعة العمل الحكومي قررت خلال جلستها الأسبوعية يوم أمس، تعبئة العدادات الذكية للأسر المتعففة المستفيدة من شيكات الشؤون الاجتماعية بمبلغ 50 شيكل شهرياً يتم دفعها لصالح شركة الكهرباء من أجل تعزيز صمود أبناء شعبنا.

وأضاف معروف في تصريح له، أن كل شخص لديه عداد باسمه تم تركيبه ضمن العدادات الذكية ومنتفع من الشؤون الاجتماعية تم حصره من قبل طاقم مشترك ما بين وزارة التنمية وشركة الكهرباء للاستفادة من المساهمة الشهرية بقيمة 50 شيكل.

وأكد أن هناك آلاف الاشتراكات المسجلة التي ينطبق عليها الاستفادة من المساهمة الشهرية وستقوم وزارة المالية بمتابعة تركيب العدادات الذكية لها ودفع المبالغ المالية المستحقة لشركة الكهرباء شهرياً.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#سلامة معروف #الشؤون الاجتماعية #العدادات الذكية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة