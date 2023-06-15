تفاصيل قرار "العمل الحكومي" بشأن دعم شحن العدادات الذكية لمستفيدي الشؤون

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف، اليوم الخميس، إنّ لجنة متابعة العمل الحكومي قررت خلال جلستها الأسبوعية يوم أمس، تعبئة العدادات الذكية للأسر المتعففة المستفيدة من شيكات الشؤون الاجتماعية بمبلغ 50 شيكلًا شهريًّا يتم دفعها لصالح شركة الكهرباء من أجل تعزيز صمود أبناء شعبنا.

وأضاف معروف في تصريح له، أنّ كلَّ شخص لديه عداد باسمه تم تركيبه ضمن العدادات الذكية ومنتفع من الشؤون الاجتماعية تم حصره من قبل طاقم مشترك ما بين وزارة التنمية وشركة الكهرباء للاستفادة من المساهمة الشهرية بقيمة 50 شيكلًا.

وأكد أنّ هناك آلاف الاشتراكات المسجلة التي ينطبق عليها الاستفادة من المساهمة الشهرية وستقوم وزارة المالية بمتابعة تركيب العدادات الذكية لها ودفع المبالغ المالية المستحقة لشركة الكهرباء شهريًّا.

المصدر / فلسطين أون لاين