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"حماس" تزفُّ الشهيد خليل أنيس وتؤكد أنّ سياسة هدم منازل المقاومين لن توقف المقاومة

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"حماس" تزفُّ الشهيد خليل أنيس وتؤكد أنّ سياسة هدم منازل المقاومين لن توقف المقاومة

15 يونيو 2023 . الساعة 09:36 بتوقيت القدس
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شعار حركة حماس

زفّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم الشهيد المجاهد: خليل يحيى أنيس (20 عامًا)، من مخيم العين، الذي ارتقى في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة نابلس فجر اليوم وفجّرت منزل عائلة الأسير المجاهد أسامة الطويل مُنفّذ عملية "شافي شمرون" البطولية.

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وشدت حركة حماس على أيدي أبطال نابلس الذين تصدوا لاقتحام الاحتلال الهمجي، مؤكدة أنّ مقاومة شعبنا مستمرة، وأنّ سياسة هدم منازل المقاومين وعائلاتهم، سياسة فاشلة لن ترهب شعبنا ومقاومينا.

كما وشدّدت على أنّ شعبنا سيبقى على العهد حتى دحر الاحتلال وتحرير القدس وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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