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مستوطنون يقتحمون "الأقصى"ويؤدون طقوسا تلمودية

15 يونيو 2023 . الساعة 08:33 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى المبارك

اقتحم مستوطنون صباح اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي واصلت فرض القيود على دخول وتنقُّل المواطنين الفلسطينيين في ساحات الحرم.

ونشرت قوات الاحتلال منذ الصباح وحداتها الخاصة في ساحات "الأقصى" وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، وقامت بإبعاد الفلسطينيين عن مسار الاقتحامات ومنعتهم من التنقل بحرية في ساحات الحرم.

من جهتها، أفادت دائرة الأوقاف في القدس، بأنّ عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظّموا جولات استفزازية في ساحاته، وتقلوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدّوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وفي السياق، تواصل قوات الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، وتُدقّق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية، وتبعد العشرات عن المسجد.

وكثّف المقدسيون دعواتهم للرباط وشد الرحال للقدس والأقصى، في ظل المخاطر التي يتعرض لها، بفعل ممارسات الاحتلال ومستوطنيه ومخططاتهم التهويدية.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًّا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#اقتحام الأقصى #مستوطنون #تهويد

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