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شهيد و337 إصابة خلال عدوان الاحتلال على نابلس

الاحتلال يفجّر منزل الأسير أسامة الطويل بنابلس

محدث شهيد و337 إصابة خلال عدوان الاحتلال على نابلس

15 يونيو 2023 . الساعة 07:11 بتوقيت القدس
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الشهيد خليل الأنيس

استشهد شاب، فجر اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عدوانها على مدينة نابلس، فيما أصيب نحو 337 بجراح واختناق.

وأعلنت مصادر طبية في مستشفى النجاح في نابلس عن استشهاد الشاب خليل يحيى الأنيس من مخيم العين، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال خلال العدوان على نابلس.

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وأفاد مدير مركز الإسعاف بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بإصابة 337 آخرون، بينهم 4 أطفال، برصاص وغاز الاحتلال، بينها إصابتان خطيرتان، خلال المواجهات.

وتعاملت طواقم الهلال الأحمر التي رافقت طواقم جمعية الإغاثة الطبية، مع 3 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط عولجت ميدانيا، و325 حالة اختناق بالغاز، بالإضافة لإصابة دهس وحالة حروق بقنابل الغاز، وحالتي سقوط، بالإضافة لـ 3 حالات هلع.

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وأشار إلى أن قوات الاحتلال منعت الطواقم الطبية التابعة للهلال الأحمر من الوصول إلى المنازل المستهدفة بالغاز السام، لنقل المصابين إلى المستشفى، كما استهدفت مركبة إسعاف بقنبلة غاز، بشكل مباشر، وأطلقت النار على أخرى أثناء توجهها لإخلاء حالة مرضية من منزل أبو علي الطويل في إحدى البنايات السكنية ما ادى الى تحطم زجاجها الامامي، رغم التنسيق المسبق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

المصدر / فلسطين أون لاين
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