ارتفاع ضحايا حادث تحطم قارب مهاجرين قبالة اليونان إلى 78 شخصًا

في واحدة من أسوأ حوادث الغرق في اليونان، لقي 78 شخصًا حتفهم في حادثة غرق مركب يقل مئات المهاجرين، في عرض البحر قبالة اليونان.

وأعلن خفر السواحل اليونانية أن مركب الصيد، الذي كان يحمل الضحايا، انقلب في المياه الدولية قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

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أشار خفر السواحل إلى أن عملية الإغاثة الضخمة، التي بدأت، صباح الأربعاء، أدت إلى إنقاذ 104 أشخاص.

وتستمر عمليات البحث عن الضحايا والمفقودين، بعدما قال أشخاص كانوا يستقلون المركب إن عدد الركاب يزيد عن 750 شخصًا.

المصدر / وكالات