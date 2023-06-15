حماس: سياسة هدم المنازل سلوك إرهابي نازي ستزيدنا قوة في مواجهة الاحتلال

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم، اليوم الخميس، إن سياسة هدم المنازل سلوك إرهابي نازي، سيزيد دافعية مقاتلي شعبنا.

وأكد قاسم، أن عملية "شافي شمرون" التي نفذها الأسير أسامة الطويل كانت خطوة على طريق دحر الاحتلال من نابلس وصولاً إلى كنسه من كامل فلسطين.

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ووجه التحية للشباب الثائر في مدينة نابلس، مشيدًا ببسالة تصديهم للاحتلال.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وحاصرت منزل عائلة الأسير أسامة الطويل في نابلس؛ تمهيدًا لهدمه.

المصدر / فلسطين أون لاين