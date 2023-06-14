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جيمس ميلنر ينضم لفريق جديد في الدوري الإنجليزي

14 يونيو 2023 . الساعة 23:44 بتوقيت القدس
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جيمس ميلنر ينضم لفريق جديد في الدوري الإنجليزي

انضم لاعب خط الوسط الدولي السابق جيمس ميلنر إلى نادي برايتون قادماً من ليفربول في صفقة انتقال مجانية لمدة عام مع خيار التمديد لعام اضافي، حسب ما أعلن الأربعاء سادس الدوري الانكليزي لكرة القدم.

قال مدرب برايتون الإيطالي روبرتو دي زيربي عبر الموقع الرسمي للنادي "أنا سعيد للغاية بالترحيب بجيمس في برايتون".

وتابع ابن الـ 44 عاماً "هو إضافة ممتازة بالنسبة لنا وأنا متأكد من أنه سيساعدنا في الوصول إلى مستوى أعلى".

ويتضمن سجل ميلنر ( 37 عاماً) الذي بدأ مسيرته الكروية مع ليدز ودافع أيضاً عن ألوان نيوكاسل وأستون فيلا ومانشستر سيتي، الفوز بالعديد من الألقاب خلال السنوات الثماني التي قضاها في ملعب "أنفيلد" في ليفربول، بما في ذلك الدوري الممتاز (2019-2020) ودوري أبطال أوروبا (2018-2019).

وينضم ميلنر (61 مباراة دولية) إلى برايتون في 30 حزيران/يونيو بعد انتهاء عقده مع الـ "ريدز" على أن يساهم بفضل الخبرة الكبيرة التي اكتسبها في الملاعب في انجاح أول حملة للنادي في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

المصدر / فلسطين اونلاين
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#الدوري الإنجليزي #جيمس ميلنر #برايتون

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