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محدث إصابات برصاص الاحتلال في نابلس

14 يونيو 2023 . الساعة 23:43 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت طواقم الهلال الأحمر عن إصابة شخصين أحدهما بجروح خطيرة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة نابلس.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال ترافقها آليات عسكرية وجرافات، اقتحمت مدينة نابلس من محاور عديدة.

وأوضح الشهود أن جيش الاحتلال حاصر منزل عائلة الأسير أسامة الطويل في نابلس؛ تمهيدًا لهدمه.

وقالت مصادر محلية إن مقاومون استهدفوا قوات الاحتلال المقتحمة لمدينة نابلس بعبوات محلية الصنع تزامنا مع اندلاع اشتباكات مسلحة.

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وتتهم سلطات الاحتلال الأسير الطويل بتنفيذ عملية إطلاق النار صوب حاجز "شافي شمرون" القريب من بلدة دير شرف غرب نابلس، يوم 11 تشرين أول/أكتوبر 2022، التي أدت إلى قتل الجندي بجيش الاحتلال عيدو باروخ.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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