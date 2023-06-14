فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الدولار يعاود الهبوط مقابل الشيكل

الدفاع المدني يُتلف أجهزة وأسطوانات في نقاط الغاز العشوائية بالقطاع

العاروري يدعو لاستراتيجية وطنية موحدة لمواجهة مخطَّطات الاحتلال

روسيا: بوتين وتبون سيوقّعان إعلان شراكة استراتيجية

"شينخوا" تنفي نشر أخبار تتعلَّق بصحة عباس

"وادي السيليكون".. مشروع استيطاني يبتلع مئات الدونمات من الأراضي المقدسية

استطلاع: هنية يتفوق على عباس وحماس على فتح بانتخابات التشريعي

ارتفاع في الاستفزازات والاعتداءات على المقدَّسات المسيحية في القدس والداخل

شباب رفح يستعيد نجمه السابق

خاطر: ضربات المقاومة في الضفة رسالة دعم للأسرى

بالفيديو إصابة فتاة خلال اقتحام قوات الاحتلال جنين وسط اشتباكاتٍ مسلحة

14 يونيو 2023 . الساعة 23:00 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

أصيبت فتاة فلسطينية مساء اليوم الأربعاء، خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة يعبد قضاء جنين، وسط اشتباكات مسلحة عنيفة بين جنود الاحتلال والمقاومين.

وداهمت قوات عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال بلدة يعبد بعد ساعات من انسحاب آليات الاحتلال، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت تجاه المواطنين.

واندلعت مواجهات مع جنود الاحتلال، فيما استهدف مقاومون القوات المتوغلة بصليات كثيفة من الرصاص، إلى جانب تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار.

واحتجز جنود الاحتلال مركبة إسعاف على مدخل بلدة يعبد، وتسببوا بأضرار في منازل المواطنين، وحالات اختناق طفيفة بسبب قنابل الغاز المسيل للدموع.

وأصيب أمس 5 مستوطنين في عملية إطلاق نار بطولية، قرب معبر الريحان بجنين، وذلك بعد استهداف مركبة للاحتلال، فيما انسحب المنفذون من المكان بسلام.

وشنت قوات الاحتلال في أعقاب العملية البطولية عمليات مداهمة وتمشيط واسعة، بحثاً عن المنفذين.

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن عملية إطلاق النار البطولية في جنين رد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال، ومساعيه الفاشلة في تصفية المقاومة.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#المقاومة #جنين #إصابات #مواجهات #اشتباكات #الاحتلال الإسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة