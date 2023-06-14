أصيبت فتاة فلسطينية مساء اليوم الأربعاء، خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة يعبد قضاء جنين، وسط اشتباكات مسلحة عنيفة بين جنود الاحتلال والمقاومين.

وداهمت قوات عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال بلدة يعبد بعد ساعات من انسحاب آليات الاحتلال، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت تجاه المواطنين.

واندلعت مواجهات مع جنود الاحتلال، فيما استهدف مقاومون القوات المتوغلة بصليات كثيفة من الرصاص، إلى جانب تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار.

واحتجز جنود الاحتلال مركبة إسعاف على مدخل بلدة يعبد، وتسببوا بأضرار في منازل المواطنين، وحالات اختناق طفيفة بسبب قنابل الغاز المسيل للدموع.

وأصيب أمس 5 مستوطنين في عملية إطلاق نار بطولية، قرب معبر الريحان بجنين، وذلك بعد استهداف مركبة للاحتلال، فيما انسحب المنفذون من المكان بسلام.

وشنت قوات الاحتلال في أعقاب العملية البطولية عمليات مداهمة وتمشيط واسعة، بحثاً عن المنفذين.

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن عملية إطلاق النار البطولية في جنين رد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال، ومساعيه الفاشلة في تصفية المقاومة.

المصدر / فلسطين أون لاين