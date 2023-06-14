الدفاع المدني يُتلف أجهزة وأسطوانات في نقاط الغاز العشوائية بالقطاع

أتلفت إدارة الأمن والسلامة بالمديرية العامة للدفاع المدني، مضبوطات من الأجهزة والأسطوانات المحرزة من نقاط الغاز العشوائية التي تم ضبطها وإغلاقها في قطاع غزة خلال الأسابيع الأخيرة.

وبينت المديرية مساء اليوم الأربعاء، أن المتلفات شملت، 208 أجهزة تعبئة غاز، و318 أسطوانة بأوزان متنوعة، إلى جانب 41 ميزان و20 وصلة تفريغ وتعبئة غاز، ومولد كهربائي.

وقال المقدم محمد المغير مدير إدارة الأمن والسلامة في الدفاع المدني، إن المضبوطات جرى إتلافها بعد استيفاء القضايا الخاصة بها لدى النيابة العامة، وأصبحت بحكم القانون قابلة للإتلاف مع استنفاذ كافة الإجراءات القانونية.





وأكد المغير، في تصريح لـ "موقع الداخلية"، أن الجهات المختصة مستمرة جهودها المكثفة لضبط وإغلاق جميع نقاط تعبئة الغاز العشوائية في كافة محافظات قطاع غزة، لتجنيب المواطنين أخطارها.

وأشار إلى إجراء جولات بشكل يومي للضبط والكشف عن الوسائل المستخدمة في عملية التعبئة العشوائية، وتحرير محاضر ضبط بحق المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأضاف: "نُتابع شكاوى المواطنين بشكل يومي ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين من أصحاب نقاط تعبئة الغاز العشوائية، وفق قرار من النيابة العامة لمصادرة كل ما هو داخل تلك النقاط".





ودعا مدير إدارة الأمن والسلامة بالدفاع المدني أصحاب نقاط تعبئة الغاز العشوائية إلى تسليم الأجهزة الموجودة لديهم للدفاع المدني، متعهداً بأنه لن يتم تحرير مخالفة بحقهم في حال المبادرة بذلك.

كما دعا المواطنين لعدم التعامل مع النقاط العشوائية لتعبئة الغاز، والإبلاغ عنها؛ لما تشكله من مخاطر على حياتهم.

يشار أن الجهات الحكومية المختصة شددَّت مؤخراً من إجراءاتها القانونية للقضاء على نقاط الغاز العشوائية المنتشرة بين الأحياء السكنية في قطاع غزة، والتي تشكل خطراً على أمن وسلامة المواطنين، وتسببت باندلاع عدد من الحرائق والانفجارات خلال الأسابيع الماضية، أدت لإصابات.











المصدر / فلسطين أون لاين