روسيا: بوتين وتبون سيوقّعان إعلان شراكة استراتيجية

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون محادثات في العاصمة موسكو، غدًا الخميس، يتخلّلها التوقيع على إعلان شراكة استراتيجية واسعة بين البلدين، بحسب إعلام روسي.

وقال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، خلال لقائه الرئيس الجزائري اليوم الأربعاء: "غدًا، ستجري محادثاتك مع الرئيس فلاديمير بوتين في الكرملين".

وأردف: "التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين سيكون خطوة مهمَّة.. حيث إن هذا التوقيع سيكون بمثابة انتقال التعاون الروسي الجزائري إلى مستوى نوعي جديد".

وأضاف: "ستعمل حكومتا روسيا والجزائر على ضمان العمل المنسق لتنفيذ الاتفاقات التي سيتم التوصل إليها على أعلى مستوى"، وفق ما نقلت قناة روسيا اليوم.

وبدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الثلاثاء، زيارة رسمية إلى روسيا تستمر 3 أيام، لتعزيز التعاون بين البلدين.

وأفادت الرئاسة الجزائرية في بيان، بأن الزيارة جاءت بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في إطار "تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين".

وأوضحت أن تبون "سيشارك خلال هذه الزيارة بأعمال المنتدى الاقتصادي الدولي في مدينة سان بطرسبورغ الروسية (يستمر من 14 إلى 17 يونيو/حزيران الجاري)"

المصدر / وكالات