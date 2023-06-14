شباب رفح يستعيد نجمه السابق

رفح/ وائل الحلبي:

كشف نادي شباب رفح عن عودة نجمه محمد الرخاوي إلى صفوف الفريق، بعد موسمين من رحيله عن الفريق الذي لعب فيهما مع فريق بيت حانون الأهلي.

وكان الرخاوي قريبا من العودة للفريق في الموسم الماضي، لكن بيت حانون تمسك ببقائه مع الفريق حتى نهاية التعاقد بينهما، في ظل ما يملكه اللاعب من خبرة.

وقال شباب رفح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن الرخاوي سيعود لصفوف الفريق في الموسم المقبل، من أجل انهاء مسيرته بالملاعب في ناديه الأم، مشددا على قيمة الرخاوي وما قدمه مع الفريق لسنوات طويلة

ويعد أحد أبرز نجوم شباب رفح في السنوات الماضية حيث ساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الممتاز في موسمي 2012/2013 و2020/2021، بالإضافة للقب كأس في ثلاث مرات وكأس السوبر مرتين.

وكان الرخاوي بدأ مشواره مع الفريق الأول لشباب رفح عام 2004 تحت قيادة المدير الفني المخضرم عمر أبو زيد، قبل أن يرحل عن الفريق في عام 2014 للعب في الضفة الغربية وخاض فيها تجربتين مع أهلي الخليل والسموع، ليعود إلى غزة ويلعب موسما واحدا مع شباب رفح إلى جانب اللعب لفرق غزة الرياضي واتحاد خانيونس وبيت حانون الأهلي.