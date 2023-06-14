تشيلسي مستعد للتنازل من أجل ضم فلاهوفيتش

يستعد تشيلسي الإنجليزي لإبرام صفقة تبادلية ضخمة مع يوفنتوس الإيطالي من أجل الحصول على خدمات المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وحسب صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" فإن تشيلسي عرض على يوفنتوس، الظفر بخدمات واحد من 5 لاعبين في صفقة تبادلية إضافة إلى مبلغ مالي، مقابل التخلّي عن خدمات فلاهوفيتش.



وضمَّت قائمة تشيلسي المقترحة، لاعب خط الوسط روبن لوفتوس تشيك، والجناح كريستيان بوليسيتش، إلى جانب المدافع تريفوه تشالوباه، والمهاجم روميلو لوكاكو المعار إلى إنتر ميلان، والمدافع كاليدو كوليبالي.



وحدَّد يوفنتوس سابقًا، مبلغ 80 مليون يورو للتخلّي عن فلاهوفيتش البالغ من العمر 23 عامًا، وهي القيمة التي يجد تشيلسي صعوبة في دفعها بسبب إنفاقه الجنوني خلال فترتي الانتقالات السابقتين، مما دفعه للجوء نحو فكرة الصفقات التبادلية.



وسبق لصحيفة "ميرور" البريطانية، القول إن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي الجديد، وضع قائمة مكونة من (15) لاعبًا مرشحين للرحيل عن البلوز، ما يعني إمكانية عرضهم للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



ويواجه مدرب باريس سان جيرمان السابق، مهمة صعبة في إعادة الاستقرار داخل صفوف النادي الإنجليزي، إذ تضم كتيبة البلوز 33 لاعبًا إلى جانب أكثر من 20 لاعبًا أعارهم النادي إلى أندية أخرى.



ولن تكون مهمَّة تشيلسي في التعاقد مع فلاهوفيتش سهلة، في ظل رغبة عدَّة أندية أخرى بالحصول على خدماته أبرزها بايرن ميونخ الألماني، مما يجعل البلوز وجهة غير محبَّبة للاعب، في ظل عدم مشاركة النادي الإنجليزي في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل.



وأنفق تشيلسي ما يزيد عن 600 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع لاعبين جدد، منذ استحواذ تود بويلي على رئاسة البلوز خلفًا للروسي رومان أبراموفيتش، لكن النادي عانى من موسم مخيّب للآمال، وأنهى الدوري الإنجليزي محتلًا المركز 12 برصيد 44 نقطة، وهو أسوأ ترتيب للفريق منذ موسم 1987-1988.

المصدر / فلسطين اونلاين