برشلونة يوافق على إعادة أومتيتي لناديه السابق

وافق برشلونة الإسباني على عودة مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي إلى صفوف أولمبيك ليون، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد 7 أعوام من اللعب داخل أسوار النادي الكتالوني.



وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة اتفق مع ليون على صفقة انتقال أومتيتي والتي تقدَّر قيمتها بنحو 4 ملايين يورو، يضاف إليها نسبة مئوية من أي عملية بيع للمدافع الفرنسي في المستقبل.



من ناحيته، لن يقدم ليون على خطوات عملية من أجل إتمام الصفقة قبل إنهاء عملية بيع مدافعه الواعد كاستيلو لوكيبا البالغ من العمر (20) عاماً، حيث يأمل النادي الفرنسي الحصول على مبلغ مالي يصل إلى 20 مليون يورو من هذه الصفقة.



وكان أومتيتي -البالغ من العمر 29 عاماً- مرشَّحاً للعودة إلى ليون الصيف الماضي، لكن الصفقة لم تتم بسبب شكوك بشأن حالته البدنية، قبل أن ينجح المدافع الفرنسي في استعادة شيء من مستواه حينما غادر معاراً صوب ليتشي الإيطالي الموسم الماضي.



وسبق لأومتيتي اللعب في صفوف ليون؛ حيث خاض معهم 170 مواجهة، أحرز خلالها 5 أهداف مع تقديم 3 تمريرات حاسمة، قبل الانتقال إلى برشلونة عام 2016، ليخوض مع النادي الكتالوني 133 مواجهة أحرز فيها هدفين مع تقديم تمريرة واحدة حاسمة، بإجمالي 10.769 دقائق لعب.

المصدر / فلسطين اونلاين