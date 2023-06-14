نقابة الموظفين بغزة تصدر بيانًا مهمًّا بخصوص صرف الراتب بنظام الفئات

طالبت نقابة الموظفين في القطاع العام وزارة المالية بغزة بالتدخل العاجل بوقف مهزلة صرف الرواتب بنظام الفئات عبر الصراف الآلي التي أعلنت عنها البنوك.

وفي بيان صحفي مساء اليوم الأربعاء، أكدت النقابة رفضها للآلية التي أعلنتها البنوك، لا سيَّما أنها جاءت بعد تأخر موعد صرف الرواتب وما ترتَّب عليه من معاناة كبيرة لحقت بالموظفين.

وطالبت بسرعة التدخل من قِبل الجهات الحكومية بوقف تلك المهزلة والعودة إلى ما كان معمول به سابقاً وعدم فرض آليات جديدة تزيد من معاناة الموظفين.

وأكدت نقابة الموظفين، أن هذه الآلية التي أعلنت عنها البنوك سياسة تضليل وابتزاز للموظفين وهي مرفوضة بكل الأحوال.