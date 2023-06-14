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البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لعدم الصمت والتصدي لجرائم الاحتلال

14 يونيو 2023 . الساعة 17:40 بتوقيت القدس
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دعا البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى التخلي عن الصمت والتصدي لجرائم الاحتلال، وإجباره على الانصياع لإرادة المجتمع الدولي واحترام قرارات الأمم المتحدة بشأن الاستيطان.

واعتبر البرلمان في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء، أن هذه الممارسات غير القانونية تمثل "تحديا سافرا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وطالب المجتمع الدولي والإدارة الأميركية بالتدخل الفوري والعاجل لوقف تنفيذ هذه المخططات، التي تسعى إلى الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية والتي "تقوض حل الدولتين".

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قد طالب الإدارة الأميركية أمس باتخاذ موقف صارم ضد مخططات الاحتلال لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

المصدر / وكالات
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