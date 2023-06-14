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بالصور غزة: "البحرية" تحبط محاولة تهريب 780 فرش حشيش

14 يونيو 2023 . الساعة 15:14 بتوقيت القدس
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أحبطت الشرطة البحرية، اليوم الأربعاء، محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة عبر البحر في محافظة رفح جنوبي قطاع غزة، قدرت بـ (780) فرش حشيش، وألقت القبض على ثلاثة مشتبهين.

وقال العميد رامي نوفل مدير إدارة الشرطة البحرية، إن إدارته تلقت معلومات عن نية أحد المشتبهين القيام بعملية تهريب من داخل البحر، مضيفاً أن دائرتي الشرطة البحرية وأمن الساحل برفح عملتا على رصد ومتابعة حركة الشخص المذكور داخل البحر على مدى 72 ساعة.

وأوضح نوفل، أنه تم نصب كمين بحري للمركب الذي استقله المذكور وشخص آخر يساعده على الحدود البحرية الجنوبية لمحافظة رفح، مبيناً أن عناصر الدورية تمكنوا من ضبط المركب والسيطرة عليه فور وصوله قبالة الشاطئ.

وأشار إلى توقيف المشتبهَين اللذين كانا على متن المركب، وهما (ي، ن) و(خ، ن)، وجرى تفتيش المركب بشكل دقيق، حيث تم ضبط الكمية المذكورة وهي (780) فرش حشيش مخبأة داخل جالونات بلاستيكية.

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ولفت نوفل إلى إحالة ملف القضية والمضبوطات إلى شرطة مكافحة المخدرات التي بدورها استكملت إجراءات التحقيق في القضية مع المشتبه بهما.

وأشارت التحقيقات التي تابعتها "إدارة المكافحة" إلى وقوف عدد من أصحاب "العود الإجرامي" في قضايا جلب المخدرات وراء محاولة التهريب، وتم إلقاء القبض على أحدهم وهو المشتبه به (غ، س)، ويجري استكمال الإجراءات القانونية بحق المشتبهين والمواد المضبوطة.

وشدّد نوفل على أن إدارة الشرطة البحرية تواصل عملها على طول الشريط الساحلي ليلاً ونهاراً؛ لمنع أية محاولات لتهريب المخدرات والعبث بأمن المجتمع وبث السموم فيه.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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