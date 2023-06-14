إنقاذ 80 مهاجرًا إثر انقلاب قاربهم قبالة سواحل اليونان

أنقذ خفر السواحل في اليونان ثمانين مهاجرًا من البحر، اليوم الأربعاء، بعد انقلاب قاربهم قبالة سواحل بيلوبونيز في جنوب غرب اليونان، خلال عملية إغاثة نفّذتها السلطات اليونانية.

وذكر بيان لخفر السواحل: "منذ الصباح الباكر، تجري عملية إنقاذ واسعة النطاق قبالة بيلوس عندما انقلب قارب صيد وعلى متنه عدد كبير من المهاجرين". ولم تحدد السلطات اليونانية حتى الآن عدد المهاجرين.

وأوضح أنه تم حتى الآن إنقاذ 80 مهاجرًا من البحر وسيتم نقلهم إلى ميناء كالاماتا في جنوب بيلوبونيز، ووقع حادث الغرق في المياه الدولية على مسافة 47 ميلًا بحريًّا من بيلوس في البحر الأيوني.

بالإضافة إلى زوارق دورية شرطة الميناء، شاركت في عملية الإنقاذ فرقاطة من البحرية اليونانية وطائرة ومروحية من سلاح الجو وستة قوارب كانت تبحر في المنطقة.

وكانت رياح بلغت سرعتها حوالي 12 كم/ساعة تهب في المنطقة.

وأشارت معلومات أولية أوردتها السلطات، إلى أنّ قارب المهاجرين أبحر من ليبيا متجهًا إلى إيطاليا.

المصدر / وكالات