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بالأسماء.. "صندوق الشباب" يعلن المستفيدين من قرض الزواج دورة يونيو 2023

14 يونيو 2023 . الساعة 13:22 بتوقيت القدس
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جانب من قرعة الزواج لصندوق الشباب

أعلن صندوق دعم الشباب الفلسطيني التابع للهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، اليوم الأربعاء 14/6/2023، أسماء المستفيدين من برنامج القرض الحسن للزواج دورة يونيو 2023.

وجرى اختيار (100) شابًّا من المقبلين على الزواج من خلال نظام القرعة العلنية، بحضور رئيس الهيئة ورئيس الصندوق الأستاذ أحمد محيسن، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق دعم الشباب الفلسطيني الأستاذ أسامة بكرون، وأمين السر الأستاذة مؤمنة الرقب، وعضو مجلس الإدارة المهندس حاتم النبريص، ومدير الصندوق الأستاذ علاء الباز، ومدير عام الطفولة والطلائع الأستاذ عصام الهبيل.

وخلال كلمة له، أوضح محيسن أن برنامج القرض الحسن للزواج يُعد أحد البرامج الرئيسية لصندوق الشباب والتي تهدف إلى تعزيز صمود الشباب الفلسطيني والوقوف إلى جانبهم والمساهمة في تمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا.

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وأشار إلى أن إجراء القرعة العلنية من خلال البث المباشر يأتي تأكيدًا على سياسة العمل التي تنتهجها الهيئة لتحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية في الخدمات التي تقدمها، لافتًا إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة إطلاق نسخة جديدة من برنامج تمويل المشاريع الريادية للشباب.

وبيَّن محيسن أنه سيتم منح الشباب الذين تم إختيارهم من خلال القرعة قرض حسن بقيمة (2000) دولار، على أن يتم سداده بدون فوائد بواقع (50) دولار شهريًا، لافتًا إلى إدارة الصندوق ستقوم خلال الأيام المقبلة بالتواصل مع المستفيدين لاستكمال الإجراءات والمعاملات الإدارية والمالية.

وتقدم محيسن بالتهنئة للشباب الذين جرى اختيارهم خلال القرعة متمنيًا لهم حياة زوجية سعيدة، مؤكدًا أن إدارة الصندوق تسعى جاهدة لرفع مستوى خدماتها وزيادة أعداد الشباب المستفيدين منها.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#قرض الزواج #صندوق الشباب

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