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امتحان الحديث الشريف وعلومه الثانوية العامة "توجيهي" 2023

14 يونيو 2023 . الساعة 13:00 بتوقيت القدس
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امتحان الحديث الشريف وعلومه للفرع الشرعي توجيهي 2023.png

قدَّم الآلاف من طلبة الثانوية العامة "توجيهي" في فلسطين والشتات، امتحان الحديث الشريف وعلومه، صباح اليوم الأربعاء الموافق 14/6/2023.

ويتقدَّم لاختبارات الثانوية العامة التوجيهي العام 2023 حوالي 87.817 طالب وطالبة، موزَّعين على 726 قاعة امتحان في الضفة وقطاع غزة بالإضافة إلى قاعات الخارج، ضمن دورة الدكتور الراحل محمد عواد.

ويشمل امتحان الحديث الشريف وعلومه للفرع الشرعي لهذا العام، ولكثرة البحث في محرّكات البحث عن أوراق امتحانات الثانوية العامة التوجيهي والخاصة ورقة أسئلة امتحان الحديث الشريف وعلومه للفرع الشرعي 2023.

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ويوفر موقع "" صورة ورقة امتحان الحديث الشريف وعلومه للفرع الشرعي 2023، للطلبة الراغبين بالاطّلاع عليها أو الاحتفاظ بها.

وحيث سيتم نشر صورة ورقة أسئلة الامتحانات لكافة اختبارات الثانوية العامة 2023 توجيهي وذلك بعد خروج جميع الطلبة من القاعات على موقعنا.

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المصدر / وكالات
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