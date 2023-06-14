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"الإداريون" يستعدون لخوض إضراب مفتوح ودعوات لنصرتهم

14 يونيو 2023 . الساعة 11:59 بتوقيت القدس
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أسرى في ساحة أحد سجون الاحتلال (أرشيف)

من المقرر أن يخوض الأسرى الإداريون، يوم الأحد القادم 18 من يونيو الجاري، إضرابا مفتوحا عن الطعام، رفضا للاعتقال الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت لجنة المعتقلين الإداريين المنبثقة عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا في سجون الاحتلال، حالة النفير العام في كافة السّجون التي يتواجد بها المعتقلون الإداريون، استعدادًا للمشاركة في الإضراب المفتوح عن الطعام.

 وقالت اللجنة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء: إن مئات الأسرى الإداريين سيخوضون الإضراب، تحت شعار (ثورة حرية _ انتفاضة الإداريين)، مشيرة إلى محاولات إدارة سجون الاحتلال المبكرة لإفشال حراك الأسرى الإداريين، والمتمثل بالتهديد بجملة من العقوبات القاسية ضد أي أسير يخوض إضراباً عن الطعام، وإعطاء بعض الأسرى وعودات وهمية بعدم تجديد اعتقالهم الإداري مقابل عدم المشاركة في المعركة المرتقبة.

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 وأكدت أن المطلب الرئيسي للأسرى في هذه المعركة هو: إنهاء جريمة الاعتقال الإداري التعسفي التي تزايدت بشكل غير مسبوق خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي نتج عنها ارتفاع أعداد الأسرى الإداريين إلى نحو 1100 أسير، إضافة إلى إصدار محاكم الاحتلال لأكثر من 1300 قرار اعتقال إداري منذ بدء العام الجاري.

من جهته، أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس ومسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى زاهر جبارين، أن معركة الإضراب المفتوح عن الطعام، التي يعكف على خوضها الأسرى الإداريون، ستكون العنوان لفصل جديد من فصول معاركنا مع الاحتلال داخل السجون وخارجها.

وأوضح في بيان صحفي، أن سياسة الاعتقال الإداري المتواصلة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، جريمة منظّمة، يرتكبها الاحتلال بشكل مخالف للأعراف الدولية، وانتهاك صارخ لكل المواثيق الإنسانية.

وذكر أن الاحتلال يمارس من خلال الاعتقال الإداري، البطش والاضطهاد بحق أبناء الشعب الفلسطيني دون رقيب أو حسيب، مشيراً إلى أن عدد الأسرى الإداريين تجاوز 1083 أسيرًا، وهو مؤشر خطير يدل على تغوّل الاحتلال في سلبه لحرية أبناء شعبنا.

وشدد القيادي جبارين على حق الشعب الفلسطيني وأسراه الأبطال في مجابهة السجان، ومواجهة الاعتقال الإداري التعسفي الظالم وكل أشكال الاعتقال، التي تتنافى وأبسط المعايير الإنسانية بالسبل والوسائل المتاحة كافة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأسرى الإداريون #إضراب مفتوح عن الطعام #نصرة الأسرى

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