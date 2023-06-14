حماس تدعو الجماهير للمشاركة في حفل تأبين الشهيدين "الشافعي" و"خريوش"

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، جماهير شعبنا في مدينة طولكرم، للمشاركة في حفل تأبين ورفع النصب التذكاري للشهداء سامر الشافعي وحمزة خريوش.

وأكدت حماس في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الحفل سيقام يوم الجمعة القادم 16 من الشهر الجاري، الساعة السادسة مساءً.

اقرأ أيضا: "حماس": دماء شهيدَي طولكرم ستكون وقودَ ثورة في وجه المحتل

وشددت "حماس" على أهمية المشاركة في تأبين الشهداء الذين رووا بدمائهم الطاهرة والزكية أرض فلسطين، وقاوموا المحتل ودافعوا عن شرف الأمة.

وفي 6 من مايو الماضي، استشهد المجاهدان الشافعي وخريوش، بعد إصابتهما برصاص قوات الاحتلال خلال اشتباك وقع بمخيم نور شمس في طولكرم.

المصدر / فلسطين أون لاين