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مغادرة الفوج الثالث من حجاج غزة عبر معبر رفح

14 يونيو 2023 . الساعة 11:17 بتوقيت القدس
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مغادرة الفوج الثالث من حجاج غزة عبر معبر رفح

بدأ الفوج الثالث من حجاج قطاع غزة بالمغادرة، صباح اليوم الأربعاء، باتجاه للمملكة العربية السعودية، عبر معبر رفح البري إلى لأداء فريضة الحج.

وعملت أطقم الهيئة العامة للمعابر والحدود، بمساندة أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني المختصة، منذ سـاعات الفجر الأولى على تجهيز حافلات الحجاج، تمهيداً لمغادرتهم باتجاه الجانب المصري من المعبر.

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وبلغ عدد الحجاج المغادرين اليوم 600 حاج، ومن المقرر أن تستمر مغادرة حجاج قطاع غزة حتى يوم غدِ الخميس، حيث سيقتصـر العمل في معبر رفح لمغادرة الحجاج فقط، بحسب إعلان سابق لهيئة المعابر.

وأوضحت الهيئة أن العمل باتجاه الوصـول عبر المعبر سيستمر للمسافرين القادمين من الجانب المصري خلال أيام سفر حجاج بيت الله الحرام.

المصدر / فلسطين أون لاين
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