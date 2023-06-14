تفاصيل مرعبة لغزو الفئران عاصمة الأنوار

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14 يونيو 2023 . الساعة 10:17 بتوقيت القدس
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أضحت الجرذان رغم شكاوى السكان والسياح، جزءًا من ديكور مدينة الأنوار التي يقصدها 44 مليون زائر سنويًّا، كما غزت هذه القوارض شوارع باريس وباتت تنافس السكان والزائرين على حد سواء.

ووفق الإعلام الفرنسي، فإنّ هذه الظاهرة ليست جديدة على السكان الذين تعبوا من منظرها المقزز، إلا أنّ الجديد هو تصريح عمدة بلدية باريس في مساعيها لمواجهة الظاهرة، حيث اقترحت آن هيدالغو، إنشاء لجنة لدراسة "التعايش" مع هذه الجرذان.

وتحاول السلطات المحلية، منذ سنوات ومن دون جدوى، التعامل مع ملايين الجرذان التي تُعشّش في العاصمة الفرنسية.

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وبحسب موقع deratisateur.com يسكن حاليًّا حوالي 5 ملايين من الجرذان في العاصمة باريس، أي حوالي اثنين من الفئران لكل مواطن باريسي.

واعتبرت بلدية باريس التي تلقّت العديد من الانتقادات بسبب انتشار القوارض في الشوارع الباريسية وما تُسبّبه من أضرار للسكان، ومع ضغط الإيكولوجيين الذين يعارضون قتل القوارض، اعتبرت أنّ مسألة التعايش مع الجرذان تطرح نفسها.

وصرحت الخميس الماضي، في هذا الصدد، المنتخبة الإيكولوجية في بلدية باريس، آن سويرس قائلة "لقد قررنا، مع السيدة العمدة، في هذه الفترة الأخيرة تأسيس لجنة على مسألة التعايش هذا بهدف أن نكون أكثر فعالية والعمل على أن لا تكون الأمور غير محتملة بالنسبة للباريسيين".

المصدر / وكالات
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#عاصمة الأنوار #غزو الفئران #فئران باريس

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