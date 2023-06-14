مطلوب مهندس صناعي للعمل في شركة للتجارة العامة بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة أبناء محمود عايش عميرة وشركاؤهم للتجارة العامة والاستيراد والتصدير بمدينة غزة تعلن فيه عن شاغر وظيفي بمسمى (مهندس صناعي) وفق المهام والمؤهلات التالية :
المهام الوظيفية:
- تصميم عمليات الإنتاج التي تزيد من الكفاءة وتقليل الفاقد.
- مراجعة جداول الإنتاج والعمليات والمواصفات والمعلومات ذات الصلة.
- تطوير وتنفيذ عمليات التحسين والتحديثات التكنولوجية.
- تصميم أنظمة التحكم لتقليل التكاليف وقضايا الإنتاج.
- تطوير معايير التصميم والإنتاج بالتعاون مع الإدارة والموظفين.
- إعداد قوائم المواد والمعدات وأوامر الشراء وتحليل التكلفة وتكاليف الإنتاج المقدرة.
- تصميم مخطط المرافق وتحديد متطلبات الموظفين.
- تدريب الموظفين على العمليات الجديدة وتقديم التعليمات والأدلة. إدارة توثيق العملية وإعداد تقارير الإنتاج.
مؤهلات ومهارات الوظيفة:
- حاصل على بكالوريوس هندسة صناعية خريج عام /2018 /2019 / 2020
- القدرة على استخدام برامج ميكروسوفت Excel , Word, PowerPoint
طريقة التسجيل:
- على من تتوفر فيه الشروط إرسال السيرة الذاتية فيها صورة شخصية وصورة عن الشهادة الجامعية والدورات الحاصل عليها الى الايميل التالي:
- ينتهى التسجيل بتاريخ 15/6/2023