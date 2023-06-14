فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تفاصيل مرعبة لغزو الفئران عاصمة الأنوار الأوربية

تظاهرات في الداخل المحتل تنديدًا بانتشار الجريمة

مطلوب سائق للعمل في شركة (AMTIC)

حل امتحان الكيمياء الثانوية العامة "توجيهي" 2023

حصيلة.. 9 عمليات إطلاق نار و20 عملًا مقاومة بالضفة

وظيفة شاغرة في فندق المتحف بمدينة غزة

شهيد الواجب "خالد مصلح".. فارسُ المهمات صاحبُ القلب الرحيم

"الأسرى والمحررين" تُحذّر من خطورة إقرار قانون اعتقال إداري بحقّ أهالي الداخل

الأمم المتحدة: 110 ملايين شخص أجبروا على النزوح عالمياً

حل امتحان اللغة الإنجليزية الورقة الثانية "توجيهي" 2023

حل امتحان الكيمياء الثانوية العامة "توجيهي" 2023

14 يونيو 2023 . الساعة 09:38 بتوقيت القدس
...
حل وإجابات امتحان الكيمياء الثانوية العامة توجيهي 2023.png

قدَّم الآلاف من طلبة الثانوية العامة "توجيهي" في فلسطين والشتات، امتحان الكيمياء، صباح اليوم الأربعاء الموافق 14/6/2023.

ويتقدَّم لاختبارات الثانوية العامة التوجيهي العام 2023 حوالي 87.817 طالب وطالبة، موزَّعين على 726 قاعة امتحان في الضفة وقطاع غزة بالإضافة إلى قاعات الخارج، ضمن دورة الدكتور الراحل محمد عواد.

ويشمل امتحان الكيمياء للفرع العلمي والزراعي والاقتصاد المنزلي لهذا العام، ولكثرة البحث في محرّكات البحث عن ورقة أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة التوجيهي والخاصة ورقة أسئلة وإجابات امتحان الكيمياء 2023.

اقرأ المزيد: حل امتحان اللغة الإنجليزية الورقة الثانية "توجيهي" 2023

اقرأ المزيد: مراجعات الثانوية العامة أسئلة وإجابات 2023

ويوفر موقع "" صورة ورقة امتحان الكيمياء للفرع العلمي والزراعي والاقتصاد المنزلي 2023، للطلبة الراغبين بالاطّلاع عليها أو الاحتفاظ بها، كما ويُوفّر حل أسئلة امتحان الكيمياء بطريقة نموذجية وصحيحة، من أجل أن يتسنَّى للطلبة مراجعة إجاباتهم ومعرفة أدائهم في الامتحان.

وتوضع الأجوبة والحلول الصحيحة على أسئلة امتحان الكيمياء من قبل معلمين متخصصين ومهرة في هذه المادة وتتشابه إلى حدٍّ قريب مع الإجابة النموذجية لامتحان الكيمياء الوزاري 2023.

وحيث سيتم نشر صورة ورقة أسئلة الامتحانات بالإضافة إلى الحلول الصحيحة لكافة اختبارات الثانوية العامة 2023 توجيهي وذلك بعد خروج جميع الطلبة من القاعات على موقعنا.

امتحان الكيمياء الثانوية العامة توجيهي 2023 صفحة 1.jpgامتحان الكيمياء الثانوية العامة توجيهي 2023 صفحة 1-1.jpgامتحان الكيمياء الثانوية العامة توجيهي 2023 صفحة2.jpg
امتحان الكيمياء الثانوية العامة توجيهي 2023 صفحة 3.jpgامتحان الكيمياء الثانوية العامة توجيهي 2023 صفحة 4.jpg
امتحان الكيمياء الثانوية العامة توجيهي 2023 صفحة 5.jpg


 

جاري إضافة امتحان الكيمياء بالكامل مع الإجابات...

المصدر / وكالات
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#التعليم #توجيهي #الثانوية العامة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة