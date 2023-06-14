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مطلوب محاسب للعمل في سلسة معارض المستقبل بقطاع غزة

14 يونيو 2023 . الساعة 12:04 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر سلسة معارض المستقبل بقطاع غزة تعلن فيه عن وظيفة شاغرة بمسمى وظيفي (محاسب) وذلك للعمل لصالح معارض المستقبل.

شروط التسجيل

1- خريج محاسبة باللغة الإنجليزية

2- خبرة في نظام العمل المحاسبي لا تقل عن عام

3- يتمتع بمهارات إدارية عالية

4- ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 30 عام

5- إتقان العمل على برامج المحاسبة المختلفة وبرامج الأوفيس

6- القدرة على تحمل ضغط العمل

7- يفضل أن يكون ذو خبرة على برنامج Zoho box

8- أن يكون متفرغ للعمل ولا يشترط أن يكون من سكان محافظة معينة

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب وذلك من خلال الضغط ( هنا )

- نتمنى التوفيق لجميع المتقدمين

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