مطلوب محاسب للعمل في سلسة معارض المستقبل بقطاع غزة

إعلان توظيف صادر سلسة معارض المستقبل بقطاع غزة تعلن فيه عن وظيفة شاغرة بمسمى وظيفي (محاسب) وذلك للعمل لصالح معارض المستقبل.

شروط التسجيل

1- خريج محاسبة باللغة الإنجليزية

2- خبرة في نظام العمل المحاسبي لا تقل عن عام

3- يتمتع بمهارات إدارية عالية

4- ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 30 عام

5- إتقان العمل على برامج المحاسبة المختلفة وبرامج الأوفيس

6- القدرة على تحمل ضغط العمل

7- يفضل أن يكون ذو خبرة على برنامج Zoho box

8- أن يكون متفرغ للعمل ولا يشترط أن يكون من سكان محافظة معينة

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب وذلك من خلال الضغط ( هنا )

- نتمنى التوفيق لجميع المتقدمين