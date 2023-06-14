حصيلة.. 9 عمليات إطلاق نار و20 عملًا مقاومة بالضفة

أفادت إحصائية فلسطينية، اليوم الأربعاء، بوقوع 20 عملًا مقاوما بالضفة، أبرزها 9 عمليات إطلاق نار، وإلقاء عبوات ناسفة، أدت لإصابات في صفوف الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه.

وأشارت الحصيلة التي رصد بيانتها ونشرها مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" إلى مواصلة أعمال المقاومة في الضفة الغربية ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبحسب الحصيلة، أصيب 5 مستوطنين بعملية إطلاق نار قرب حاجز الريحان قرب جنين، بينما أطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال خلال اقتحام جنين، وألقوا عبوات ناسفة وأطلقوا النار على قوات الاحتلال خلال بلدة يعبد في جنين.

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وذكرت أنه اشتبك المقاومون مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم بلاطة في نابلس، كما استهدفوا قوات الاحتلال في شارع القدس وحي المخفية وعبر حاجز بيت فوريك، وأصيب جندي إسرائيلي في حارة الحشاشين بنابلس.

وفي سياق متصل، أأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في معسكر تياسير في طوباس، كما تضررت مركبات المستوطنين بعد استهدافها بالحجارة قرب بلدة حوسان في بيت لحم.

واندلعت مواجهات في 7 مناطق متفرقة، شهدتها مناطق جنين وطوباس ونابلس وأريحا وبيت لحم، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

المصدر / فلسطين أون لاين