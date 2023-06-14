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وظيفة شاغرة في فندق المتحف بمدينة غزة

14 يونيو 2023 . الساعة 10:02 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان صادر عن فندق المتحف بمدينة غزة يعلن فيه عن فرصة عمل بمسمى (مندوب مبيعات) وفقا للتالي:

الوصف الوظيفي

- عرض وبيع أصناف الشركة

- البحث في السوق وتحديد فرص مبيعات جديدة.

- تطوير قاعدة بيانات الزبائن الحاليين والجدد والمحافظة عليها.

- الزيارات الدائمة والدورية للزبائن الحاليين والجدد ومعرفة احتياجاتهم.

- عمل عرض للزبائن عن منتجات الشركة والخدمات الي تقدمها

- المعرفة العميقة بالمنتجات الموجودة في السوق والمنتجات الموجودة في الشركة.

- الاستجابة الى متطلبات المبيعات مثل مكالمات الزبائن الهاتفية،

- اعطاء تقارير دورية للمسؤول المباشر عن نشاطات المبيعات.

- انشاء العلاقات مع التجار واصحاب المحلات التجارية

- متابعة عملية التحصيل المالي مع التجار

متطلبات الوظيفة

- القدرة على التكيف في بيئة العمل.

- مهارات الاتصال الكتابي والشفهي.

- مهارات التفاوض.

- المرونة والتكيف مع متطلبات العمل.

- القدرة على تحمل ضغط العمل

- المعرفة بتطبيقات الحاسوب التي تخص العمل.

- رخصة سياقة سارية المفعول على ألا تقل فترة حيازة الرخصة عن سنتين.

طريقة التسجيل

- على من تنطبق عليه الشروط والمؤهلات المطلوبة يرجى أرسال السيرة الذاتية + صورة شخصية + رقم الجوال إلى البريد الالكتروني التالي:

[email protected]

- ملاحظات / يرجى كتابة أسم الوظيفة [مندوب مبيعات] بعنوان الرسالة.

- ينتهى التسجيل يوم الاربعاء الموافق: 21-06-2023

إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
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