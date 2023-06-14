وظيفة شاغرة في فندق المتحف بمدينة غزة

إعلان صادر عن فندق المتحف بمدينة غزة يعلن فيه عن فرصة عمل بمسمى (مندوب مبيعات) وفقا للتالي:
الوصف الوظيفي
- عرض وبيع أصناف الشركة
- البحث في السوق وتحديد فرص مبيعات جديدة.
- تطوير قاعدة بيانات الزبائن الحاليين والجدد والمحافظة عليها.
- الزيارات الدائمة والدورية للزبائن الحاليين والجدد ومعرفة احتياجاتهم.
- عمل عرض للزبائن عن منتجات الشركة والخدمات الي تقدمها
- المعرفة العميقة بالمنتجات الموجودة في السوق والمنتجات الموجودة في الشركة.
- الاستجابة الى متطلبات المبيعات مثل مكالمات الزبائن الهاتفية،
- اعطاء تقارير دورية للمسؤول المباشر عن نشاطات المبيعات.
- انشاء العلاقات مع التجار واصحاب المحلات التجارية
- متابعة عملية التحصيل المالي مع التجار
متطلبات الوظيفة
- القدرة على التكيف في بيئة العمل.
- مهارات الاتصال الكتابي والشفهي.
- مهارات التفاوض.
- المرونة والتكيف مع متطلبات العمل.
- القدرة على تحمل ضغط العمل
- المعرفة بتطبيقات الحاسوب التي تخص العمل.
- رخصة سياقة سارية المفعول على ألا تقل فترة حيازة الرخصة عن سنتين.
طريقة التسجيل
- على من تنطبق عليه الشروط والمؤهلات المطلوبة يرجى أرسال السيرة الذاتية + صورة شخصية + رقم الجوال إلى البريد الالكتروني التالي:
- ملاحظات / يرجى كتابة أسم الوظيفة [مندوب مبيعات] بعنوان الرسالة.
- ينتهى التسجيل يوم الاربعاء الموافق: 21-06-2023