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حل امتحان اللغة الإنجليزية الورقة الثانية "توجيهي" 2023

14 يونيو 2023 . الساعة 10:00 بتوقيت القدس
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حل وإجابات امتحان اللغة الإنجليزية الورقة الثانية “توجيهي” 2023.png

قدَّم الآلاف من طلبة الثانوية العامة "توجيهي" في فلسطين والشتات، امتحان اللغة الإنجليزية الورقة الثانية، صباح اليوم الأربعاء الموافق 14/6/2023.

ويتقدَّم لاختبارات الثانوية العامة التوجيهي العام 2023 حوالي 87.817 طالب وطالبة، موزَّعين على 726 قاعة امتحان في الضفة وقطاع غزة بالإضافة إلى قاعات الخارج، ضمن دورة الدكتور الراحل محمد عواد.

ويشمل امتحان اللغة الإنجليزية الثانية -الفرع الأدبي- لهذا العام، ولكثرة البحث في محرّكات البحث عن ورقة أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة التوجيهي والخاصة ورقة أسئلة وإجابات امتحان اللغة الإنجليزية الورقة الثانية 2023.

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ويوفر موقع "" صورة ورقة امتحان الانجليزية الورقة الثانية 2023، للطلبة الراغبين بالاطّلاع عليها أو الاحتفاظ بها، كما ويُوفّر حل أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية الورقة الثانية بطريقة نموذجية وصحيحة، من أجل أن يتسنَّى للطلبة مراجعة إجاباتهم ومعرفة أدائهم في الامتحان.

وتوضع الأجوبة والحلول الصحيحة على أسئلة امتحان الإنجليزي الورقة الثانية من قبل معلمين متخصصين ومهرة في هذه المادة وتتشابه إلى حدٍّ قريب مع الإجابة النموذجية لامتحان اللغة الإنجليزية الوزارية 2023.

وحيث سيتم نشر صورة ورقة أسئلة الامتحانات بالإضافة إلى الحلول الصحيحة لكافة اختبارات الثانوية العامة 2023 توجيهي وذلك بعد خروج جميع الطلبة من القاعات على موقعنا.

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إجابات امتحان اللغة الإنجليزية الورقة الثانية الثانوية العامة التوجيهي 2023.jpg

 

أجوبة امتحان اللغة الإنجليزية الورقة الثانية الثانوية العامة التوجيهي 2023.jpg

 

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جاري إضافة امتحان اللغة الإنجليزية الورقة الثانية بالكامل مع الإجابات...

المصدر / وكالات
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