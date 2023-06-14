الإمارات تبدأ تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة لهذا السبب

بدأت السلطات الإماراتية تطبيق حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهراً وحتى الثالثة من بعد الظهر يومياً وحتى 15 سبتمبر من العام الجاري.

ويأتي تطبيق الحظر عملاً بالقرار الوزاري رقم (44) لسنة 2022 في شأن الصحة والسلامة المهنية والمساكن العمالية والذي يستهدف توفير بيئة لائقة للعمال تراعي حمايتهم من أخطار المهنة وتجنيبهم الإصابات وأمراض المهنة.

ضوابط الحظر

وبحسب يجب ألّا تزيد ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية على 8 ساعات في أشهر الحظر.

وأعلنت السلطات الإماراتية غرامة مخالفة أحكام وضوابط الحظر تبلغ 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم بما يخالف ضوابط الحظر.

وتسود الإمارات ودول الخليج، بالحرارة الشديدة، سيما في شهور الصيف، حيث تتراوح درجات الحرارة في معظم أيام فصل الصيف من 40 درجة إلى 50.

المصدر / وكالات