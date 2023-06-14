مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة قوات الاحتلال

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشدَّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

من جهتها، أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، اقتحام المستوطنين لباحات الأقصى وقيام مستوطنين بأداء طقوس تلمودية، وتقديم شروحات عن الهيكل المزعوم.

وتنشر سلطات الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة، منذ الصباح، في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المتطرفين.

وتفرض قوات الاحتلال قيودًا على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل إلى المسجد الأقصى، وتُدقّق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

ويواصل المقدسيّون دعواتهم للرباط وشدِّ الرحال للمسجد الأقصى، في ظلّ المخاطر التي يتعرَّض لها.

المصدر / فلسطين أون لاين