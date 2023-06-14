الطقس: الحرارة أدنى من معدلها العام بقليل

توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى أدنى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئياً وباردا نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .

وغدا الخميس، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو صافيا بوجه عام و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت المقبل، يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة وجافاً و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين