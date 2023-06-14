"هشاشة العظام".. تعرف على الأسباب

كشفت حركة "صحة العظام" النمساوية إن ‫مرض هشاشة العظام يظهر مع انخفاض كثافة العظام بفعل تحلل مادة العظام، ‫ومن ثم تصبح العظام مسامية وغير مستقرة، مما يؤدي إلى ارتفاع خطر الإصابة بكسور في حالة التعرض للسقوط.

‫وأوضحت الحركة أن أسباب الإصابة بهشاشة العظام تتمثل في ‫التقدم في العمر، ونقص هرمون الأستروجين في مرحلة انقطاع الطمث (سن ‫اليأس).

وقد ترجع هشاشة العظام إلى الإصابة ببعض الأمراض مثل فرط نشاط الغدة ‫الدرقية وداء السكري، كما أنها قد تكون أثرا جانبيا لبعض الأدوية مثل ‫الكورتيزون.

‫وبالإضافة إلى ذلك، يرفع أسلوب الحياة غير الصحي خطر الإصابة بهشاشة ‫العظام، والذي يتمثل في البدانة وقلة الحركة والتدخين.

الكالسيوم

‫ولمواجهة هشاشة العظام، أوصت حركة "صحة العظام" بإمداد الجسم ‫بالكالسيوم، الذي تتمثل مصادره الغذائية في منتجات الألبان والخضروات ‫الخضراء مثل البروكلي والسبانخ، إضافة إلى فيتامين "د" عن طريق التعرض لأشعة ‫الشمس وتناول الأغذية الغنية به كالأسماك الدهنية مثل السلمون والرنجة ‫والماكريل.

وإلى جانب التغذية الصحية، ينبغي أيضا المواظبة على ممارسة الرياضة ‫والأنشطة الحركية مثل المشي وتمارين تقوية العضلات، فضلا عن الإقلاع عن ‫التدخين، والعمل على التمتع بوزن طبيعي للجسم.

المصدر / وكالات