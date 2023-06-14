الفدائي يواصل استعداداته بمواجهة منتخب إندونيسيا

غزة/ وائل الحلبي:

يحل المنتخب الوطني ضيفا على نظيره الاندونيسي في المباراة التي تجمعهما اليوم الأربعاء الساعة الثالثة والنصف بتوقيت فلسطين، في مدينة سوربايا استمرارا لتحضيرات المنتخبين لبطولة كأس آسيا 2023، المقرر إقامتها في قطر شهر يناير القادم.

وحظي وفد المنتخب الوطني باستقبال شعبي كبير من الجماهير الاندونيسية التي احتشدت في المطار فور وصول الفدائي.

وتعد هذه المباراة التجريبية الثانية للمنتخب الوطني ضمن برنامج الإعداد للبطولة الآسيوية، حيث التقى منتخب البحرين في شهر مارس الماضي والتي انتهت بفوز الفدائي بهدفين مقابل هدف، فيما سيغادر بعد مباراة إندونيسيا لملاقاة الصين يوم الثلاثاء المقبل.

وتعد المباراة مهمة بالنسبة للمنتخب خاصة وأنها ستكون أمام أحد المنتخبات المتطورة في السنوات الأخيرة، مما يجعل الفدائي بحاجة للعودة بالفوز الذي سيكون له انعكاسات إيجابية في مباراته أمام الصين والحفاظ على وتيرة التحضيرات بالشكل المناسب.

المنتخب الوطني يدخل اللقاء وعينه على فرض أسلوبه رغم الغيابات التي يعاني منها، حيث يفتقد الفدائي لنجمه عدي دباغ الذي لا زال في مرحلة التعافي من الإصابة وخضوعه لعملية جراحية قبل ثلاثة أشهر، مصعب البطاط الذي أعتذر عن التواجد مع المنتخب لأسباب خاصة.

الجهاز الفني للمنتخب يسعى لاستغلال مواجهة إندونيسيا ومنح فرصة المشاركة لعدد من اللاعبين الذين يتواجدون للمرة الأولى في قائمة الفدائي، مثل عطاء جابر المحترف في صفوف باكو الأذربيجاني والمهاجم الشاب رئبال دهامشة.

التونسي مكرم دبوب المدير الفني للمنتخب الوطني عبر عن سعادته البالغة بالاستقبال الذي حظي به الوفد فور وصوله إلى إندونيسيا، وأن هذا الأمر كان له الأثر الكبير على اللاعبين.

وقال دبوب إن المباراة لن تكون سهلة أمام المنتخب الإندونيسي الذي يملك لاعبين جيدين ومتطورين، ونجحوا في التأهل إلى كأس أمم آسيا من مجموعة قوية تضم الكويت والأردن.

وأضاف أن المنتخب على أتم الاستعداد لمواجهة إندونيسيا، خاصة بعد المتابعة الجيدة للمنافس وأسلوبه الذي أصبح يتمتع بإمكانيات مميزة.

وضمت قائمة الفدائي لمواجهتي إندونيسيا والصين 23 لاعبا هم:

* حراسة المرمى: رامي حمادة، توفيق علي، براء خروب.

* خط الدفاع: موسى فيراوي، عميد صوافطة، محمد صالح، ياسر حمد، ميشيل ميلاد، المهدي عيسى، محمد خليل، سامر الجندي، محمد يوسفين.

* خط الوسط: محمد باسم، محمد يامين، عدي خروب، عطاء جابر، بشار الشوبكي، محمود أبو وردة.

* خط الهجوم: تامر صيام، إسلام البطران، صالح شحادة، محمود وادي، رئبال دهامشة.

ويغيب عن الفدائي عدي دباغ وساجد الغول ونعيم أبو عكر وجوناثان زوريلا بداعي الإصابة، فيما اعتذر الثنائي مصعب البطاط وعمر قدورة لأسباب خاصة.

المصدر / فلسطين أون لاين