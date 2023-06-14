بايدن يدعو "هرتسوغ" لزيارة البيت الأبيض

دعا الرئيس الأميركيّ، جو بايدن، الثلاثاء، نظيره الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، إلى زيارة البيت البيض، فيما لا تزال الإدارة الأميركية، تمتنع عن توجيه دعوة مشابهة إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، "بنيامين نتنياهو"، بحسب ما أفادت تقارير صحافية عبرية، مساء الثلاثاء.

وذكرت القناة الإسرائيلية 12، نقلا عن مسؤولين أميركيين لم تسمّهم، أن الدعوة الرسمية للاجتماع بين بايدن وهرتسوغ، ستصدر في الأيام المقبلة.

وأوضحت أنه يُتوقَّع أن يصل "هرتسوغ" إلى البيت الأبيض في الأسبوع الثالث من تموز/ يوليو المقبل، بعد إلقاء كلمة في مجلسَي الكونغرس، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لاحتلال فلسطين.

كما ذكرت القناة، أن "محادثات جرت في الأيام الأخيرة"، بشأن اجتماع هرتسوغ وبايدن.

ولفتت إلى أن الاجتماع المرتقب، سيكون الثاني الذي سيجمع بايدن وهرتسوغ، فيما لم تتم دعوة "نتنياهو" بعد، لزيارة رسمية، منذ تشكيل الحكومة الحالية.

ووفق القناة، فإن مصادر أميركية، أوضحت أنه تمّ إبلاغ نتنياهو ووزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، "رون ديرمر"؛ باللقاء المرتقب.

المصدر / وكالات