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منتخب مصر يبحث عن اللحاق بركب المتأهلين لكأس إفريقيا 2023

13 يونيو 2023 . الساعة 23:11 بتوقيت القدس
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منتخب مصر تبحث عن اللحاق بركب المتأهلين لكأس إفريقيا 2023

يبحث منتخب مصر عن ضمان تأهله إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 في كرة القدم المقرّرة في ساحل العاج مطلع عام 2024، عندما يحلّ على غينيا الأربعاء في مراكش ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة.

وضمنت حتى الآن ستة منتخبات تأهلها هي السنغال حاملة اللقب، المغرب، تونس، الجزائر، جنوب إفريقيا وبوركينا فاسو، بالإضافة إلى ساحل العاج المضيفة.

ويدور الصراع على حسم 17 بطاقة متبقية، قبل جولتين من نهاية التصفيات. ويتأهل بطل ووصيف كل من المجموعات الـ12 إلى النهائيات المقررة بين 13 كانون الثاني/يناير و11 شباط/فبراير 2024.

وتخوض تسعة منتخبات مبارياتها على أرض محايدة، لعدم تلبية تراخيص الاتحاد الإفريقي لإقامة المباريات الدولية.

ويحلّ منتخب "الفراعنة"، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (7)، على غينيا في مراكش المغربية، لعدم حصول ملاعب غينيا على التراخيص.

وتتصدّر مصر ترتيب المجموعة الرابعة بتسع نقاط من أربع مباريات، بالتساوي مع غينيا، وقد يتأهلان سوياً بحال تعادلهما، نظرا لابتعادهما ست نقاط عن كل من ملاوي وإثيوبيا.

ويغيب عن تشكيلة المدرب البرتغالي روي فيتوريا لاعبا اتحاد جدة بطل السعودية، المدافع أحمد حجازي ولاعب الوسط طارق حامد. وفضَّل فيتوريا إراحة حجازي بعد موسم شاق مع فريقه، فيما يغيب حامد بسبب الاصابة، وهو السبب ذاته الذي حرم الثنائي أحمد حسن "كوكا" (ألانيا سبور التركي) وإمام عاشور (ميدتيلاند الدنماركي) من التواجد.

ويستمر غياب لاعب وسط أرسنال الإنكليزي محمد النني لعدم تعافيه من إصابة في ركبته اليمنى، فيما يتصدر القائمة نجم ليفربول الانكليزي وقائد الفراعنة محمد صلاح.

المصدر / فلسطين اونلاين
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#منتخب مصر #كأس إفريقيا 2023

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