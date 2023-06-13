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قرار ميسي النهائي بشأن المشاركة في كأس العالم 2026

13 يونيو 2023 . الساعة 22:53 بتوقيت القدس
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قرار ميسي النهائي بشأن المشاركة في كأس العالم 2026

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي، بطل مونديال قطر 2022، الثلاثاء أنه لن يشارك "بالمبدأ" في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، وذلك خلال مقابلة مع الإعلام الصيني.

وقال ميسي (35 عامًا) في حديث مع صحيفة "تايتن سبورتس" ردًا على سؤال عما إذا سيشارك في النسخة المقبلة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك "لقد قلت مرات عدة، لا أعتقد ذلك. لقد كان (2022) آخر مونديال لي، والآن سأرى كيف تسير الأمور، ولكن من حيث المبدأ، لا أعتقد أني سأشارك في كأس العالم المقبلة".

يتواجد بطل العالم راهنًا في العاصمة بكين للمشاركة الخميس في مباراة ودية مع منتخب بلاده ضد أستراليا.

وسبق لميسي أن ألمح في شباط/فبراير الماضي غيابه عن النهائيات المقبلة.

قال في مقابلة مع صحيفة "أولي" الارجنتينية "سيكون ذلك صعبًا نظرًا لعمري. أنا سعيد كوني ألعب كرة القدم، أحب ما أفعله وطالما أنني بحالة بدنية جيدة وأستمر في الاستمتاع بها، سأفعل ذلك. لكن بالنسبة لي نهائيات كأس العالم المقبلة تبدو بعيدة جدًا"، إذ سيكون حينها على مشارف التاسعة والثلاثين.

وسيقود النجم الأرجنتيني الذي وصل الى بكين السبت، أبطال العالم أمام منتخب سوكيروس في ملعب بكين للعمال الذي يتسع لـ68 ألف متفرج.

شكّل وصوله إثارة عارمة في البلاد ووصل سعر تذكرة المباراة إلى 4800 يوان (620 يورو) بسرعة كبيرة.

كما تطرق بطل العالم الى إمكانية الفوز بالكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته حيث من المتوقع أن تكون المنافسة بينه وبين النروجي إرلينغ هالاند الذي حقق الثلاثية في موسمه الاول مع مانشسر سيتي الانكليزي.

قال في هذا الصدد "قلت دائمًا إن الجوائز الفردية ليست الاهم بالنسبة لي، لكن الجوائز الجماعية كانت دائمًا أهم شيء".

أضاف "الجائزة الاهم كانت كأس العالم، هذه الجائزة الافضل بالنسبة لي، الحقيقة أنه في هذه المرحلة من مسيرتي، إذا أتت فهذا جيد وإذا لم تأت، فلا مشكلة".

المصدر / فلسطين اونلاين
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