مدير عام وكالة الطاقة الذرية يزور كييف قبيل رحلة إلى زابوريجيا

زار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة رافائيل جروسي كييف يوم الثلاثاء لمقابلة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل رحلة إلى محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا بعد تدمير سد ضخم على مسافة قريبة في الأسبوع الماضي.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الأحد إنها بحاجة للسماح لها بالوصول إلى موقع قريب من المنشأة النووية لتفقد مناسيب المياه بعد أن فقد خزان سد كاخوفا كمية كبيرة من المياه بسبب الدمار الذي لحق به.

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وتبادل الطرفان الاتهامات بتدمير السد الذي أدى إلى فيضان كارثي. وتقول الدول الغربية إنها لا تزال تبحث عن أدلة لكنها تعتقد أن أوكرانيا ليس لديها أي دافع لأن تلحق بنفسها كارثة على هذا النحو.

وسيطرت القوات الروسية على السد الكهرومائي وعلى المحطة النووية في جنوب أوكرانيا بعد فترة وجيزة من الغزو الذي بدأ في فبراير شباط عام 2022.

وتستخدم محطة زابوريجيا للطاقة النووية بركة مياه لتبريد ستة مفاعلات نووية خوفا من احتمالات زيادة كارثية بدرجات حرارتها. وقالت شركة الطاقة النووية الأوكرانية يوم الثلاثاء إن منسوب المياه بالبركة مستقر ومرتفع بما فيه الكفاية.

وبلغ منسوب المياه صباح يوم الثلاثاء 16.67 مترا وهو ما تقول شركة إنرجوأتوم إنه "كاف لتلبية احتياجات المحطة".

وتقول السلطات الأوكرانية إن خزان كاخوفكا يستخدم في إعادة ملء البركة بشكل تلقائي ولكن ذلك أصبح غير ممكن الآن بسبب انخفاض منسوب مياهه.

المصدر / رويترز