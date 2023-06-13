قرارات قاسية.. الكشف عن نتائج التحقيقات في عملية الحدود المصرية الفلسطينية

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عدة قرارات في أعقاب نتائج التحقيق بعملية الحدود المصرية التي وقعت الأسبوع الماضي وأسفرت عن مقتل 3 جنود إسرائيليين، إضافة إلى استشهاد الجندي المصري محمد صلاح، إثر تبادل لإطلاق النار.

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ووفق بيان المتحدث باسم جيش الاحتلال، فقد كشف التحقيق في عملية الحدود المصرية عن فشل أمني، وإهمال من القادة.

وأضاف أنه تقرر إغلاق ممرات الطوارئ، وتقليص دوام الجنود الإسرائيليين لأقل من 12 ساعة.

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كما تقرر توبيخ قادة في جيش الاحتلال، ونقل آخرين، وتأخير ترقياتهم لمسؤوليتهم عن الفشل الأمني. وفق بيان جيش الاحتلال.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هليفي، قرّر عزل قائد الفرقة العسكرية التي تعمل قرب الحدود المصرية.

وقُتل ثلاثة جنود إسرائيليين واستشهد مجند مصري، في تبادل لإطلاق النار عند الحدود المصرية الفلسطينية، في الثالث من حزيران/ يونيو الجاري.

المصدر / فلسطين أون لاين