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بالصور تشييع جثمان الشهيد فارس حشاش في نابلس

13 يونيو 2023 . الساعة 18:59 بتوقيت القدس
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تشييع جثمان الشهيد فارس حشاش

شيَّعت جماهير من شعبنا الفلسطيني في مدينة نابلس، مساء اليوم الثلاثاء، جثمان الشاب فارس حشاش (19عامًا)، الذي ارتقى متأثرًا برصاص قوات الاحتلال في مخيم بلاطة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم استشهاد الشاب فارس عبد المنعم محمد حشاش (19 عامًا) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الذي شنَّته على مخيم بلاطة شرق نابلس.

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وقالت الوزارة إن الشاب عبد المنعم حشاش، وصل مستشفى رفيديا الحكومي مصابًا بالرصاص الحي في الصدر والبطن والأطراف السفلية، وقد أُعلن عن استشهاده متأثرًا بإصابته.

المصدر / فلسطين أون لاين
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